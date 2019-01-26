شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج زمنى مكثف لإنهاء تسليم 624 وحدة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم إعداد برنامج زمني مكثف لإنهاء تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة) تم الانتهاء من تنفيذها بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، شاملة جميع أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، والزراعة، والكهرباء، والطرق الأسفلتية.

وقال المهندس عصام بدوى: "بدأ جهاز المدينة فى تسليم الوحدات للفائزين بها تباعا، كاملة المرافق، ولا يوجد أي معوقات في التسليم، موضحاً أن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، يُعد إحدى العلامات المضيئة بالمدن الجديدة، حيث تسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى توفير وحدة سكنية ملائمة لشريحة متوسطى الدخل".