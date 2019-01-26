شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة" يشيد بسرعة القبض على سيدة واقعة طفل البلكونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، الشكر للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ورجال الداخلية، ومباحث 6 أكتوبر، لسرعة تدخلهم والنجاح في القبض على سيدة واقعة " طفل البلكونة".

وأشارت " العشماوي" إلى أنه فور تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام، مساء أمس، سارعت أجهزة الأمن للقبض على السيدة المذكورة ونجحت في إلقاء القبض عليها، وجارى عرضها على النيابة المختصة والتى ستباشر التحقيقات.

وأكدت " العشماوي" على سرعة استجابة مكتب النائب العام، ورجال الداخلية، لجميع البلاغات التى يتقدم بها المجلس القومى للطفولة والامومة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مشيدة بما تم اتخاذه من إجراءات سريعة في واقعة " طفل البلكونة"ّ.

يذكر أن المجلس القومى للطفولة والامومة، تقدم ببلاغ النائب العام، فى واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي " لفيديو لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدي الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر ، بمدينة 6 أكتوبر ، محافظة الجيزة، لتعرض حياته للخطر، وسط صراخ واستغاثة الطفل، وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.