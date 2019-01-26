شكرا لقرائتكم خبر عن "مرور مصر" موقع جديد لتقديم الخدمات للمواطنين وإرسال المخالفات على الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر أمنى، إن إدارة النظم و المعلومات تعكف حاليا على إنشاء موقع إلكترونى تحت مسمى" موقع مرور مصر"، وسيتم من خلاله تقديم كافة الخدمات الإلكترونية للرخص وكيفية استخراجها وتجديدها، وتنفيذ تطبيق يتيح للسائقين الاستعلام عن المخالفات أو التأكد من أرقام السيارات، ومن ضمن الخدمات تقديم نشرة مرورية والاستعلام عن الحالة المرورية برسائل صوتية مع تقديم الطرق المتبعة فى السير على الطرق، وكافة الإرشادات المرورية اللازمة لمنع وقوع الحوادث.

وأضاف المصدر، أنه سيتم إدخال نظم جديدة على الطرق و مراقبة حركة السيارات إلكترونيا مع إطلاق موقع مرور مصر خلال الفترة المقبلة لتراخيص السيارات وتجديدها ودفع المخالفات التى يرتكبها السائق، وبالنسبة للمركبات التى تقوم بانتظار خاطئ سيتم التقاط المخالفات، وإرسالها لغرف العمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

ولفت المصدر، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إرسال المخالفات التى ترتكبها السيارات على الهاتف المحمول الخاص به وتحتوى الرسالة على نوع المخالفة التى حدثت من السيارة والمكان والساعة التى تمت فيها المخالفة وقيمة الغرامة المستحقة عن تلك المخالفة والحد الأدنى لها، وذلك فور تسلم نيابة المرور المخالفة من الإدارة العامة لمرور القاهرة و الجيزة .

وأوضح المصدر، أن النيابة ستقوم بتسجيل المخالفات على الحاسب الآلى ثم ارسال رسائل بها على المحمول لقائد المركبة، موضحا أنه خلال استخراج تراخيص السيارات سيتم الحصول على رقم الهاتف المحمول لمالك السيارة أثناء استخراج شهادة المخالفات من نيابة المرور عند تجديد رخصة تسيير السيارة.