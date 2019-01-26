فيديو معلوماتى.. لو مش لاقى شغل.. تعرف على مشروع السيارات المتنقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين عن طرح المرحلة السادسة لمشروع السيارات المتنقلة الخاصة بشباب الخريجين على مستوى الجمهورية. المشروع يشمل 1000 سيارة متنقلة، منها سيارات لطرح السلع المجمدة وأخرى لطرح السلع الغذائية والبقوليات، بتكلفة 160 مليون جنيه للمشروع. إذا كنت من الشباب الراغبين فى الحصول على نصيبك من مشروع السيارات المتنقلة التى تقدمها وزارة التموين، عليك استيفاء الشروط التالية: • كحل لأزمة البطالة طرحت وزارة التموين مشروع 1000 سيارة متنقلة ـ السيارات ستخصص فى بيع السلع الغذائية بتكلفة 160 مليون جنيه ـ شروط التقديم للمشروع هى: ـ الحصول على مؤهل عال أو متوسط. ـ نقاء صحيفة الحالة الجنائية. ـ أداء الخدمة العسكرية. ـ السن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة. ـ ألا يعمل فى الحكومة أو القطاع الخاص. ـ ألا يكون أحد أقاربه مستفيد من المشروعات القومية. ـ ألا يكون حصل على قروض الصندوق الاجتماعى وسارية. ـ أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. ـ أن يتعهد بالالتزام بالمبلغ المستحق على السيارة ـ ألا يثبت تعاطيه المواد المخدرة بتوقيع الكشف الطبي. المصدر: وزارة التموين المصرية

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