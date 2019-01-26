شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 فى قصف حوثى لمخيم نازحين بمحافظة حجة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية ،اليوم السبت ، بمقتل 7 نازحين وإصابة نحو 20 آخرين في قصف حوثي لمخيم النازحين بمديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن . ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل ، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل .

وكانت قبائل "حجور" اليمنية قد دعت أمس الجمعة أبناء حجة للتصدي بحزم للتصعيد الحوثي شمال شرق المحافظة، وذلك عقب مقتل 21 مسلحا من الطرفين وإصابة العشرات .

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