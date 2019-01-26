مصر | النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار متهمين هاربين في سرقة مواد بترولية بالقطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار متهمين هاربين في سرقة مواد بترولية بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بسرعة ضبط وإحضار، متهمين هاربين في واقعة ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول والاتجار فيها بمنطقة القطامية.

وتلقى قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة "القطامية"، بلاغا من موظف بشركة أنابيب البترول بإكتشافه وجود محبس مُثبت على خط أنابيب البترول (بدر/ التبين- التابع للشركه عمله، كائن بالمنطقة الجبلية أمام مصنع الأسمنت بطريق العين السخنة بدائرة القسم).

وعلى الفور تم تشكيل فريق من أجهزة البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، حيث توصلت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص- مُحددين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من مرتكبي الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالمنطقة الجبلية وبيعها لحسابهما الشخصي بالمناطق العشوائية.

الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتمت مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.