شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة: حصر أجهزة الكمبيوتر بالوحدات وصيانتها استعدادًا لبدء حملة فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه جارى حصر أجهزة الكومبيوتر فى الوحدات الصحية على مستوى المحافظة وعمل صيانة للمعطل منها، وذلك استعدادًا للبدء فى حملة فيروس سى 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس السيسى.

وأضافت مديرة صحة الجيزة لـ"الخليج 365"، أنه جارى تحديد الاحتياجات من الأجهزة للفرق الثابتة والمتنقلة لتوفيرها، مشيرة إلى أن نجاح الحملة يعتمد فى المقام الأول على مدخلى البيانات ومدى دقتهم، من أجل الوصول للمريض ومتابعته حتى يصل لمرحلة الشفاء.

وأوضحت سرور، أنه يتم الاجتماع بشكل دورى مع لجنة الإشراف على الحملة للتنسيق المستمر لتدريب الأطباء وإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الحملة بالمحافظة.