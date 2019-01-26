شكرا لقرائتكم خبر عن معرض التضامن "ديارنا 2019" يستقبل المواطنين لليوم السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل معرض وزارة التضامن الاجتماعى ديارنا 2019 لليوم السادس المواطنين، حيث تنظمه الوزارة حاليًا بصالة صندوق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويطرح المعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية والمفروشات، وكذلك جناح للمنتجات الغذائية بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت، أن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال إستراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية، وأن معرض ديارنا 2019 يعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض؛ حيث يصل عدد العارضين إلى 500 عارض وعارضة على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع، وأن الوزارة تتوقع أن يحقق المعرض مبيعات قياسية ويدعم كل المصنعين والحرفيين وأعضاء جمعيات الأسر المنتجة المشاركة، خاصة أن الوزارة نجحت من خلال معارض ديارنا فى تحقيق مبيعات اقتربت من 37 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الماضية، والتى شهدت عقد 22 معرضًا محليًا ومعرضين خارجيين.