لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على رسوم التقدم للامتحان × 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالى. ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات قيمة رسوم التقدم للامتحانات بالنسبة لشهادة الثانوية العامة وكيفية الحصول على كلمة السر لتسجيل الاستمارة. 1ـ 100 جنيه للطالب المتقدم لامتحانات الثانوية العامة بالنسبة للسنة الأولى والثانية. 2- يسدد الطالب المتقدم للامتحان للمرة الأولى والثانية رسم إضافى قدره 2 جنيه. 3- يسدد الطالب مبلغ 100 جنيه كرسوم امتحانات بالنسبة للمتقدم للامتحان للمرة الثالثة والرابعة. 4- يسدد مبلغ إضافى قدره 202 جنيه كرسوم إضافية للطالب المتقدم للمرة الثالثة والرابعة. 5ـ فى حالة استخراج رقم جلوس بدل تالف يتم تحصيل 50 جنيهًا. 6- للطالب حق التقدم للامتحان 4 مرات. 7- يسدد الطالب رسوم التقدم للامتحانات عند حصوله على كلمة السر والبريد الإلكترونى من المدرسة التابع لها. 8- كتابة الاستمارة شرط لدخول الامتحان نهاية العام الدراسى. 9- أى خطأ فى استمارة التسجيل على الطالب تصحيحها من خلال المدرسة. 10- تحديز المدارس الخاصة من تحصيل أى مبالغ إضافية أخرى.

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