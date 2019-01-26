شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: تكليفات برقابة مكثفة على أسواق اللحوم لضبط المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، حملاتها المكثفة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك بعد نجاح إدارة التفتيش على اللحوم فى ضبط 106 أطنان لحوم وأسماك فاسدة بـ22 محافظة خلال 30 يومًا.

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك تكليفات للهيئة العامة للخدمات البيطرية، والإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها المرورية على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأضافت منى محرز، أن الحملات التفتيشية على أسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعـــــة التقاريــــر الشهريـــــة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات.

وأضاف التقرير، أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.

فضلاً عن عمل حملات تفتيشية بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة، للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر.