أخبار مصر | اليوم.. حفل لتكريم أوائل كليات الطب البيطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. حفل لتكريم أوائل كليات الطب البيطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة الأطباء البيطريين بقيادة الدكتور خالد العامري النقيب العام، حفل تكريم أوائل خريجي كليات الطب البيطرى دفعة 2018، اليوم السبت، وتكرم ايضا الخمسة الأوائل من الدفعة.

كما أعلنت النقابة بدء الحجز لحفلة الجوائز التشجيعية والجوائز الجامعية لحملة الدكتوراه والماجيستير، التى تعقد فى نفس اليوم.

وحددت نقابة البيطريين عدة شروط للمشاركة فى الحفل منها أن استلام الجائزة يكون شخصيا كذلك يجب على الطبيب دفع اشتراك النقابة عام 2018 وإرسال صورة من بطاقة الرقم القومى له وإفادة من النقابة الفرعية بعدم التكريم إلى جانب صورة بطاقة عضوية النقابة للطبيب البيطرى وصورة من شهادة الدكتوراة أو الماجستير.

كما نتنظم نقابة البيطريين فى نفس اليوم حفلا لتكريم أبناء الأطباء البيطريين المتفوقين دراسيا "97%" فأكثر للمراحل "إعدادى – ثانوى" بحضور الدكتور خالد العامرى نقيب عام الأطباء البيطريين.

ودعت لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، جميع شركات الدواء في مصر والوطن العربى للمشاركة في الملتقى التوظيفى الأول لحديثى التخرج من الأطباء البيطريين.

وقال رئيس لجنة الشباب بالنقابة أنه من المقرر عقد الملتقى التوظيفى الأول لحديثى التخرج من الأطباء البيطريين من شهر مارس المقبل، موضحًا انه سيكون هنام امتيازات ستحصل عليها الشركات المشاركة أثناء وبعد الملتقى.

كما نظمت نقابة الأطباء البيطريين، عقد دورة تدريبية تحت عنوان "رعاية المواشى" لمدة 5 أيام، بمقر المركز العلمى بالأزبكية، وينظم المركزى العلمى الدورة التدريبية بالتعاون مع برنامج دعم الطبيب البيطرى.