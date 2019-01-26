انت الان تتابع سوريا الديمقراطية: وجود داعش العسكري ينتهي خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

داعش

توقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، اليوم الجمعة، أن ينتهي الوجود العسكري لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال شهر كحد أقصى، قائلا: "خلال الشهر المقبل سنعلن بشكل رسمي انتهاء الوجود العسكري على الأرض لداعش، وأنه خلال فترة الشهر كحد أقصى تتضمن الوصول إلى الحدود العراقية وتطهيرها وتطهير المنطقة من الألغام وملاحقة الخلايا المختبئة فيها"، وذلك بحسب قناة (العربية) الإخبارية، وخاضت "سوريا الديمقراطية"، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، منذ تأسيسها وبدعم من التحالف الدولي، معارك كبرى ضد داعش وطردته من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.

وكشفت تقارير إخبارية، يوم السبت الماضي، أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت اثنين من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي يحملان الجنسية الأمريكية، موضحة أن تحالف سوريا الديمقراطية، المدعوم من الولايات المتحدة، والذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، اعتقل في 6 يناير الجاري، خلال عمليات ضد تنظيم داعش في محافظة دير