إغلاق كوبري السيدة عائشة.. وإجراء تحويلات مرورية

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كوبري السيدة عائشة
أعلنت إدارة مرور القاهرة عن إجراء بعض التحويلات المرورية، عقب إغلاق كوبرى السيدة عائشة بشكل تجريبي لمدة 3 أيام، وذلك بعد إيجاد مسار بديل يمتد لمسافة 6 كيلومترات يبدأ للقادمين من مجرى العيون، ويستمر في شارع صلاح سالم ثم السطحي بجوار الكوبري، ثم يستكمل طريقه المعتاد وذلك للحد من الكثافات المرورية وزيادة ضغط السيارات، وسيتم الإبقاء على غلق الكوبرى لمدة 15 يوما، حال نجاح التجربة لحين إتمام أعمال التطوير، وعقب ذلك سيتم فتح الاتجاه الذي تم تطويره لحركة السيارات.
وأهم هذه التحويلات كالآتي: القادم من الملك الصالح والجيزة، فسينعطف يمينا في شارع مصر القديمة ثم الخيالة، ثم المصانع، ثم البستان العمومى، ثم الكردي ثم الخلاء ومنه إلى طريق الأوتوستراد حتى الوصول لكوبرى الأباجية بعدها يعود مرة أخرى إلى صلاح سالم.وصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في أغسطس الماضي، بأن
وصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في أغسطس الماضي، بأن الوزارة انتهت من تنفيذ أكثر من 50% من المشروع القومي للطرق، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عامين، موضحا أن الوزارة انتهت منذ عام 2014 وحتى الآن من تطوير 1110 كيلو مترات على مرحلتين، ضمت المرحلة الأولى 855 كيلومترا من الطرق الحيوية والهامة بتكلفة 9.5 مليار جنيه منها طرق عين دلة - الفرافرة والشيخ فضل - رأس غارب، وكذلك طريقي القاهرة - السويس والسويس - القاهرة الصحراوي. (التفاصيل)
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