انت الان تتابع إغلاق كوبري السيدة عائشة.. وإجراء تحويلات مرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كوبري السيدة عائشة

أعلنت إدارة مرور القاهرة عن إجراء بعض التحويلات المرورية، عقب إغلاق كوبرى السيدة عائشة بشكل تجريبي لمدة 3 أيام، وذلك بعد إيجاد مسار بديل يمتد لمسافة 6 كيلومترات يبدأ للقادمين من مجرى العيون، ويستمر في شارع صلاح سالم ثم السطحي بجوار الكوبري، ثم يستكمل طريقه المعتاد وذلك للحد من الكثافات المرورية وزيادة ضغط السيارات، وسيتم الإبقاء على غلق الكوبرى لمدة 15 يوما، حال نجاح التجربة لحين إتمام أعمال التطوير، وعقب ذلك سيتم فتح الاتجاه الذي تم تطويره لحركة السيارات.

وأهم هذه التحويلات كالآتي: القادم من الملك الصالح والجيزة، فسينعطف يمينا في شارع مصر القديمة ثم الخيالة، ثم المصانع، ثم البستان العمومى، ثم الكردي ثم الخلاء ومنه إلى طريق الأوتوستراد حتى الوصول لكوبرى الأباجية بعدها يعود مرة أخرى إلى صلاح سالم.وصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في أغسطس الماضي، بأن