شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: احترام النظام العام موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: "احترام النظام العام" هو موضوع خطبة الجمعة القادمة.

وفى هذا الصدد، أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أن احترام النظام العام مطلب دينى ووطنى وإنسانى، فلا بد للمجتمع من نظام يسير عليه حتى لا يكون الناس فوضى بلا نظام، ويشمل ذلك احترام الإنسان لقواعد المرور وآدابه وعدم كسر إشاراته.

كما يشمل المحافظة على كل ما يتصل بالشأن العام والنظام العام، ولا يتجاوزه حتى لو كان مجرد التجاوز في دوره في الانتظار أو الصف، ويشمل كذلك الالتزام بكل ما تقرره قوانين الدولة، وكل ما شأنه أن يرسخ أسس النظام العام ويجعل من مجتمعنا مجتمعًا منظما منضبطًا فى كل شىء.