شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. يوم طبى للتوعية بسرطان الثدى فى نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس هشام أبو سنة، رئيس النقابة، يومًا طبيًا كاملاً، الأحد المقبل، تحت رعاية المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، وذلك بمقر نادى النقابة بمنطقة أبو الفداء، ولمدة 8 ساعات.

وأوضحت النقابة الفرعية فى القاهرة، فى بيان، أن البرنامج يتضمن الكشف الطبى المجانى على الأعضاء وأسرهم، ثم عقد ندوة للتوعية بمرض سرطان الثدى وطرق الوقاية منه، بحضور كبار الأطباء المتخصصين، بالتزامن مع عرض لمنتجات محاربات السرطان .

وأكد أبو سنة، أن هذا اليوم يأتى فى إطار اهتمام نقابة المهندسين، بأسرة المهندس فى مختلف المجالات سوء رعاية طبية أو اجتماعية.