شكرا لقرائتكم خبر عن 394 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 26.2 مليون طن خلال 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ8 أيام الماضية، من الخميس قبل الماضى، وحتى أول أمس الخميس، عبور 394 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 26.2 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 33 سفينة قناة السويس يوم الخميس قبل الماضى بحمولة 2.2 مليون طن، وعبور 44 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن قناة السويس يوم الجمعة، وعبور 41 سفينة قناة السويس يوم السبت بحمولة 2.9 مليون طن، وعبور 46 سفينة قناة السويس يوم الأحد بحمولة 2.6 مليون طن، كما عبرت يوم الاثنين 54 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 53 سفينة بحمولة 3.4 مليون طن، فيما عبرت يوم الأربعاء قناة السويس 71 سفينة بحمولة 5.5 مليون طن، كما عبرت أول أمس الخميس، 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ 8 أيام الماضية من الاتجاهين إلى 394 سفينة بحمولة 26.2 مليون طن.