شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تؤكد استمرار تنفيذ مترو الهرم رغم إلغاء مناقصة الشركات اليابانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، أن مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو قائم وسننفذه رغم قرار إلغاء المناقصة التى طرحتها الهيئة القومية للأنفاق بين الشركات اليابانية، وأن هناك مناقصتين أخرتين قائمتين حتى الآن خاصة بتنفيذ أعمال القوى الكهربائية وشراء قطارات للخط الرابع.
وأضاف نائب وزير النقل لـ"ليوم السابع"، أن القرض اليابانى قائم حتى الآن، وأنه فقط تم إلغاء المناقصة الخاصة بتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بسبب ارتفاع العرض المالى عن القيمة التقديرية، ويجرى دراسة إعادة الطرح مجددًا لاختيار عرض مناسب.
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