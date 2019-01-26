مصر | سقوط "الأم المتوحشة" صاحبة واقعة "طفل البلكونة" في قبضة الشرطة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "الأم المتوحشة" صاحبة واقعة "طفل البلكونة" في قبضة الشرطة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات الأمن، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، القبض على سيدة واقعة "طفل البلكونة"، وجار اقتيادها إلى قسم الشرطة، وذلك بعدما تقدم خط نجدة الطفل ببلاغ ضدها.

وتقدمت إدارة نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في الفيديو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تعرض فيه سيدة طفلا لخطر السقوط، عندما دفعته لمحاولة التسلق من نافذة الجيران إلى البلكونة الخاصة بشقتها، بهدف فتح باب الشقة الذي أغلق وهم خارجها.

وخلال الفيديو الذي لم يستغرق دقيقة وبضع ثوانِ، يبكي خلاله الطفل ويصرخ "أنا خايف هقع، طب هدور على المفتاح"، دون أي رد فعل من السيدة التي استمرت في محاولة دفعه لتسلق الشرفة.

وحاول بعض الجيران الذي التقط أحدهم الفيديو وقف ما يحدث خوفا على الطفل، وقال أحدهم: "ياست حرام عليكي بتعملي إيه؟! الواد هيقع"، فيما قالت سيدة أخرى: "الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى"، دون أي رد فعل من السيدة.