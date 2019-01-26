شكرا لقرائتكم خبر عن "إقصاء المرأة والطفل فى المنطقة العربية".. ندوة غدًا بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق، غدًا الأحد، ندوة ضمن الفعاليات الثقافية للدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب (اليوبيل الذهبى) للعام 2019، والتى تحمل عنوان "مواجهة إقصاء المرأة والطفل فى المنطقة العربية"، بمشاركة كتاب ودبلوماسيين وشخصيات عامة. وتحاضر فى الندوة الدكتورة لانا مامكغ وزيرة الثقافة السابقة بالأردن، فى محور عن الاقصاء الاقتصادى وكيفية مواجهته. أما المحور الثانى فهو عن الاقصاء السياسى وسياسات تعزيز حضور المرأة فى الحياة السياسية وتناقشه الدكتورة إقبال دوغان رئيسة المجلس النسائى اللبنانى.

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