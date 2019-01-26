المرور: الرادار التقط 2042 مخالفة سرعات جنونية لسيارات بالطرق السريعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة العامة للمرور، خلال حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، من ضبط 2042 مخالفة تجاوز السرعة المقررة التقطتها أجهزة الرادار، لسيارات تسير بسرعات جنونية على الطرق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.
تأتى تلك الحملات فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.
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