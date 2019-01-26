"رياضة البرلمان" تناقش التجهيزات النهائية لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ملف تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، تزامناً مع إعلان رئيس الجمهورية، بأن أسوان عاصمة الشباب الأفريقية، والتجهيزات المعلنة من مسئولى اتحاد كرة القدم بشأن إقامة البطولة، وفيما يلى نرصد أبرز الطلبات التى سيتم مناقشتها فى اجتماعات اللجنة: 1. تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تزامناً مع إعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة الشباب الأفريقية. 2. التجهيزات المعلنة من مسئولى اتحاد كرة القدم بشأن إقامة بطولة أفريقيا لكرة القدم 2019 بمصر. 3. استعدادات الاتحاد الرياضى للجامعات لأولمبياد الجامعات القادمة فى إيطاليا المقامة فى شهر أغسطس 2019. 4. قيام وزارة الشباب والرياضة بضم استاد بنى سويف الرياضى والصالة المغطاة إلى البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة بريزنتيشن بداعى رفع كفاءة الاستاد. 5. تخصيص 1500 متر فقط لمركز شباب دسونس أم دينار – مركز دمنهور من إجمالى المساحة المقام عليها مركز الشباب وهى 2 فدان و5 قراريط. 6. التعنت فى تخصيص قطعة أرض إلى نادى شباب دسوق الرياضى رغم موافقة الوزير. 7. تهالك ملعب مركز شباب العمرانية. 8. تدهور حالة الملاعب المفتوحة بأحياء مدينة الإسماعيلية وتحولها لبؤر للتلوث وسط المناطق السكنية. 9. عدم تطبيق حكم المادة 9 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بند 7 والتى تنص على الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز. 10. إنشاء الاتحاد الرياضي للجامعات لدول حوض النيل. 11. حملات الحكومة لإزالة ملاعب الشباب رغم الاهتمام الشديد من قبل القيادة السياسية بالشباب. 12. حل وتصفية نادى وادي دجلة المعادى.

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