شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش غدًا 6 اتفاقيات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، غدًا الأحد، طريقة إقرار6 اتفاقيات، وهل يوجد فيها أية مخالفة للدستور أو القانون وهل تخضع فى إقرارها للبرلمان، وتشمل تلك الاتفاقيات: 1: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر. 2: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية فى مجال النقل البحرى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/11/2017. 3: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل بين حكومة مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكى والموقع بتاريخ 9/12/2018. 4: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/10/2018. 5: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل ‘ضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى بالى بإندونسيا بتاريخ 13/10/2018. 6: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر والذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضًا تبلغ قيمته 213 مليونًا و900 ألف يورو والموقع فى لكسمبورج بتاريخ 16/10/2018.

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