انت الان تتابع حدث في مثل هذا اليوم.. قيام ثورة 25 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ميدان التحرير

في مثل هذا اليوم 25 يناير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2011: اندلعت احتجاجات شعبية في مصر، أطلق عليها يوم الغضب وذلك اعتراضا على تدني الأجور وارتفاع الأسعار والبطالة، والمطالبة بإصلاحات سياسية، وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى اندلاع ثورة 25 يناير للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس محمد حسني مبارك.

وفي عام 1952: الإنجليز يقتحمون مدينة الإسماعيلية المصرية، ورجال الشرطة المصرية يرفضون تسليم أسلحتهم، وأدى ذلك إلى وقوع معركة بالإسماعيلية قتل فيها 50 جندي مصري وأصيب 80 آخرين وأسر الباقون، هذا اليوم اتخذته الشرطة المصرية ليكون عيدا لها.وفي عام 1890: افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.وفي عام 1915: ألكسندر