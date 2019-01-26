شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. "الزراعة" تنظم دورات تدريبية لمربى الخيول بمحطة الزهراء مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الإدارة المركزية لتربية الخيول بمحطة الزهراء التابعة للهيئة الزراعية بوزارة الزراعة، بعد غدٍ الاثنين، دورات تدريبية لمربى الخيول بالمجان، تهدف إلى نشر الوعى بين شباب المربين، بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية أخرى لعارضى الخيول، ومن يتعامل مع الخيول بشكل يومى من سياس وعمال.

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن وزارة الزراعة لديها اهتمام خاص بملف الخيول المصرية العربية الأصيلة ودعم قدرات المنتجين والعاملين بالمنظومة.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أن الدورات لتقيم الخيول وكيفية انتقائها لعروض الجمال، وأخرى لاعتماد حكام محليين بمحطة الزهراء، موضحة أن الحكم الدولى رءوف عباس سيقوم خلال نهاية شهر يناير بتدريس دورة بمحطة الزهراء لمربى الخيول عن كيفية تقيم الخيول وانتقائها لعروض الجمال ودورة أخرى لاعتماد حكام محليين.

وتابعت منى محرز، أن الدورة مدتها 4 أيام تبدأ من 28 يناير حتى 31 يناير، وهى متاحة لمربى ومحبى الحصان المصرى، كما أن الدورة ستكون مجانًا بدون أى رسوم، وتمنح لـ25 شخصًا فقط، وأن القبول بأسبقية التقدم، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بعمل برامج تدريبيه للأطباء البيطريين بالمحطة لرفع قدراتهم للقيام بمهامهم للحفاظ على صحة الخيول.

وقالت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لتربية الخيول بمحطة الزهراء لتربية الخيول العربية، إن الدورة مدتها 4 أيّام تبدأ من 28 يناير حتى 31 يناير، وأنها متاحة لمربى ومحبى وعاشقى الحصان المصرى، كما أن الدورة مجانًا بدون أى رسوم لرغبى الحصول عليها، وتمنح لعدد 25 شخصًا فقط، وأن القبول بأسبقية التقدم.