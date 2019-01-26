شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: خاطبت "الوزراء" لتعيين أطبائنا داخل المنشآت السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العمرى نقيب البيطريين، إن مقترحه بشأن تعيين طبيب بيطرى داخل المنشآت السياحية أمر طبيعى، خاصة أن السياحة تمر حاليا بفترة من التعافى والنشاط، مشيرًا إلى أنه سبق وخاطب المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، مطالبًا بتعيين طبيب بيطرى داخل الفنادق السياحية فى مصر.

أضاف العمرى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن رئيس الوزراء السابق عرض الأمر على وزارة الزراعة وجاء رد هيئة الخدمات البيطرية بأن الأمر فى محله، ثم رد المهندس شريف إسماعيل فى خطاب رسمى لنقابة البيطريين، وأكد أن الأمر فى محله ويجب تعيين طبيب بيطرى على نفقة المنشآت السياحية.

وتابع نقيب البيطريين: ”قمت أيضًا بمخاطبة وزير السياحة السابق الدكتور يحيى راشد والذى بدوره أرسل الدكتور أسامة عباس وتحدثنا فى هذا الأمر، ليؤكد بضرورة تنفيذه، وأوضح أن هناك 18 طبيبًا بيطريًا مسئول عن سلامة الغذاء فى المنشآت السياحية، وهذا عدد غير كاف على الإطلاق.

وأشار العمرى، إلى أن وزير السياحة آنذاك خاطب اتحاد غرف السياحة واقترحت تأجيل الأمر لأن قطاع السياحة كان يعانى فى هذا التوقيت، أما الآن السياحة منتعشة والوضع مستقر ويجب تحريك هذا الملف، خاصة أن وجود طبيب بيطرى داخل المنشآت السياحية أمر هام وحيوى.

ولفت نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن وجود طبيب بيطرى ضرورة داخل المنشآت السياحية والأندية والمطاعم وكل منشأة تقدم أطعمة حيوانية، لافتا إلى أنه كان يعمل طبيبًا بيطريًا داخل أحد الفنادق السياحية قبل عمله بجامعة القاهرة ويعلم أهمية هذا الأمر إذ توجد لحوم ودواجن وأسماك داخل مطاعم الفنادق ويجب وجود طبيب بيطرى لاستلامها والتأكد من أختامها وآلية تخزينها.