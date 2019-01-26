شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الصيادلة يجتمع لحسم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس النقابة العامة للصيادلة، غدًا الأحد، اجتماعًا لبحث إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والمقرر إجراء التصويت بها الأول من مارس المقبل، وذلك لحسم التشكيل النهائى للجنة.

يأتى ذلك لاستمرار وجود تشكيلين مختلفين للجنة الإشراف على الانتخابات، حيث شكل محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف لجنة، ومجلس النقابة شكل لجنة أخرى.

وكانت نقابة الصيادلة، قد أعلنت القوائم النهائية لأسماء المرشحين بالانتخابات، حيث بلغت أعداد المرشحين على مقعد النقيب العام 13 صيدليًا، وبلغ إجمالى عدد المرشحين 721 لكل المقاعد، والمرشحين على مقعد النقيب العام بلغ 24 مرشحًا، من أصل 131 مرشحًا لانتخابات النقابة العامة على 13 مقعدًا.