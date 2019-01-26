شكرا لقرائتكم خبر عن 33 ألف طالب بالتعليم المفتوح بجامعة القاهرة يبدأون اليوم امتحانات دور يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة كافة الترتيبات الخاصة ببدء امتحانات دور يناير 2019، وذلك من اليوم السبت وحتى 11 فبراير المقبل بالقاهرة والمحافظات والدول العربية.

ومن جانبه، أعلن الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، أن نحو 33 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المفتوح، إلى جانب 7 آلاف بنظام التعليم المدمج سيؤدون امتحانات دور يناير 2019، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستقام بالمقر الرئيسى بالجامعة، وبفروع المركز بمختلف محافظات الجمهورية، وبإشراف كامل لأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن قاعات الامتحانات بالمقر الرئيسى والأقاليم مزودة بكاميرات لمتابعة الامتحانات مباشرة من القاهرة، وتحقيق أعلى قدر من الانضباط داخل اللجان.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ضرورة توفير الراحة للدارسين فى قاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وبخاصة الدارسين من ذوى الاحتياجات، وتوفير سيارات إسعاف وأطباء بجوار مقر الامتحانات، وتوفير التأمين اللازم لأعمال الامتحانات بوجود أعداد مناسبة من أفراد الأمن الإدارى.

وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة توفر فى برامج التعليم المدمج لقاءات دورية وجهاً لوجه، ومحاضرات إلكترونية، وفصول افتراضية وتطبيقات مطبوعة، وكتاب إلكتروني، كما تقوم ببث مجموعة من المحاضرات والاختبارات عن طريق الوسائط التفاعلية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم بتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة فى التعليم وقواعدها، وذلك فيما يتعلق بتحقيق مواصفات الخريج وفق أحدث سبل التدريس والتقويم.