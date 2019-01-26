شكرا لقرائتكم خبر عن فى حب محمد صلاح.. مقطع فيديو يجسد رحلة كفاح الفرعون المصرى نحو العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مقطع فيديو بعنوان "فى حب محمد صلاح"، يرصد رحلة كفاح الفرعون المصرى نحو العالمية.

مقطع الفيديو، جسد كفاح ابن مدينة "بسيون" حينما كان شبلاً صغيراً وكان يسافر يومياً بالقطار إلى القاهرة للعب فى نادى المقاولين العرب.

كما سلط الفيديو الضوء على بدء رحلة الاحتراف من بوابة نادى بازل السويسرى، وكيف أجبر الفرعون المصرى أندية أوروبا للتصارع على شرائه بعد موسمه الأول خارج مصر، إلى أن ذهب لنادى تشيلسى الإنجليزى.

ورغم عدم حصوله على الفرصة الكاملة إلا أن عودة صلاح للعب فى نادى فيرونتينا الإيطالى، كان بوابة تألقه وانتقاله لنادى روما، الذى حقق معه صلاح مسيرة هائلة.

ثم كانت محطة الفرعون المصرى نحو الوصول إلى الشهرة العالمية، من بوابة نادى ليفربول الإنجليزى، وتحقيق موسمين رائعين مع الريدز، والوصول لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وتحقيق إنجازات فردية أهمهما حصوله على لقب هداف الدورى الإنجليزى، وأفضل لاعب فى البريمرليج، وأفضل لاعب لعامين متتاليين فى قارة أفريقيا.

ولم ينس الفيديو، تسليط الضوء على مساهمة "مو" مع المنتخب المصرى، وقيادته للفراعنة للتأهل إلى بطولة كأس العالم، بعد غيابهم عن المونديال لمدة 28 عاماً.