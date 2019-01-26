"الصحة" تؤكد: 30% من المستحضرات الدوائية بالسوق مطبوع عليها الباركود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن 30% من المستحضرات الدوائية المتوفرة بالأسواق مطبوع عليها الباركود الدوائى منعًا لغشها .
وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، لـ"ليوم السابع"، إن الشركات الكبرى مستمرة فى تنفيذ توجيهات الوزارة بأن تكون جميع المستحضرات المنتجة حديثًا ولم يسبق له التصنيع فى وقت سابق أن يكون عليها الباركود .
وأضاف المصدر، أن التفتيش الصيدلى بالوزارة يراقب هذه المسألة بدقة شديدة ويتعامل مع المخالفين بصرامة شديدة .
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