مصدر أمني: لم نتلق إخطارا بشأن "طفل البلكونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، إن أجهزة الأمن لم تتلق -حتى الآن- أية بلاغات بشأن فيديو "طفل البلكونة" المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة اليوم الجمعة، ببلاغ إلى النائب العام في الواقعة التي تُظهر سيدة تدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن أقسام الشرطة بأكتوبر أو إدارة النجدة لم تتلق إخطارا من أي جهة بشأن ضبط السيدة التي ظهرت في الفيديو، مختتما حديثه: "مافيش أي محضر اتسجل في أقسام أكتوبر كلها".

وفي وقت سابق، أوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل (16000) سجل البلاغ رقم (150046) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشير الفيديو المتداول للواقعة، إلى أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة بعدما فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع وصيحات الجيران بأنه مُعرض للسقوط.

وأشارت "العشماوي" في بيان اليوم، إلى أنه حرصاً على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذة الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتعريضه للخطر- وفقًا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008- فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.

وأكدت أمين المجلس القومي، أنهم يتابعون ما يحدث على مدار الـ24 ساعة، لرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال والتدخل على الفور لحماية أي طفل معرض للخطر.

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