أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد توجه تحذيرا مهما للمواطنين: أمطار وأتربة وبرودة في هذه المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد توجه تحذيرا مهما للمواطنين: أمطار وأتربة وبرودة في هذه المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، وشديد البرودة ليلاً.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بدء انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات الأحد المقبل، مشيراً فى الوقت نفسه إلى ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى فى نفس هذا الوقت من العام بمعدل درجتين مئويتين الجمعة والسبت.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة تليفزيونية، إن هناك نشاطاً للرياح مثيراً للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة يصل إلى حد العاصفة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية اليوم الخميس، متوقعا انخفاض سرعة الرياح غدا الجمعة.

وفيما يتعلق بعمل اللجنة الخاصة بوصف مناخ مصر نهاية العام الجارى، كشف رئيس هيئة الأرصاد عن انتهاء اللجنة من أعمالها بنهاية العام الجارى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 09 22

دمنهور 09 21

الإسكندرية 08 21

بلطيم 10 22

مطروح 11 18

السلوم 11 19

سيوة 10 23

بورسعيد 10 23

دمياط 11 22

الزقازيق 07 24

الإسماعيلية 08 23

السويس 12 23

العريش 08 26

رفح 07 25

رأس سدر 13 25

نخل 04 25

نويبع 14 26

طابا 12 24

كاترين 05 20

الطور 14 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 13 26

مرسى علم 18 26

الفيوم 09 24

بني سويف 09 24

المنيا 07 25

أسيوط 09 26

سوهاج 12 26

قنا 13 27

الأقصر 11 28

أسوان 14 31

أبوسمبل 15 32

الوادي الجديد 05 28

شلاتين 16 28

أبو رماد 15 27

رأس حدربة 18 26

حلايب 20 27