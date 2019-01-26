شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يزور مصر الأحد المقبل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر، الأحد المقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين.

وتعد الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 رئيسا للجمهورية الفرنسية. ويبدأ الرئيس الفرنسي زيارة لمصر الأحد وتستمر لمدة 3 أيام يستهلها بجولة في معبد أبوسمبل باسوان بصحبة زوجته برجيت ماكرون، وذلك في إطار الاحتفال بالذكري الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد.

ومن المقرر أن يغادر ماكرون أبوسمبل إلى القاهرة، مساء الأحد، للقاء عدد من المثقفين والفنانين المصريين لتبادل الحوار مع الرموز المصرية ،في إطار العام الثقافي المصري الفرنسي. ويبدأ اليوم الثاني للزيارة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي كما يحضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع أكثر من ٣٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا في مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم، ويضم الوفد الفرنسي وزيرة الدولة للشئون المالية والاقتصادية.

ومن المقرر أن تجري مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، كما تشارك في منتدى استثماري بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال بالبلدين، وعشاء عمل يحضره عدد من ممثلي مجلس الأعمال المصري الفرنسي.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية حيث يزور مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس كما يعقد حوار مع الجالية الفرنسية بمصر، وسيجري الرئيس الفرنسي مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار المسؤولين لتناول عدد كبير من الملفات السياسية المهمة بالنسبة للبلدين. وسيرافق الرئيس الفرنسي وفد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث سيتم عقد لقاءات اقتصادية بين المجموعات الاقتصادية الفرنسية والمصرية.