شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 أطباء بمستشفى ناصر للتحقيق في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، مساء الجمعة، العاملين في مستشفى ناصر العام، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وأحال وكيل وزارة الصحة 3 أطباء بالمستشفى للتحقيق بالشؤون القانونية في المديرية على خلفية عدم تواجدهم في التوباتجية الخاصة بهم بقسم النساء والتوليد والجراحة.

وتابع«حميدة» سير العمل في أقسام الاستقبال والعناية المركزة والغسيل الكلوي والحضانات والمعمل والأشعة والأقسام الداخلية. رافق وكيل الوزارة في المرور المفاجئ، عويس قرني مدير التفتيش المالى والإداري بالمديرية.