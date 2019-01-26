شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء الأمور: ضربة قاسية للدروس الخصوصية والسناتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت ردود أفعال أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى حول تقييم الامتحانات التجريبية الأولى للصف الأول الثانوى، بين مؤيد ومعارض للتجربة، ودشن عدد من أولياء الأمور، هاشتاج «ادعم الثانوية التراكمية» عبر مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مؤكدين أن الامتحانات جاءت ضربة قاسية لمعلمى الدروس الخصوصية والسناتر، حيث فشل المعلمون فى توقع أسئلة الامتحان وإجاباتها وفقدت السناتر نحو نصف أعداد الطلاب بها وهو ما يعد نجاحا باهرًا للتجربة.

وأعلن المؤيدون أن أسئلة الامتحان جاءت مختلفة تماما لما اعتاد عليه الطلاب وهو ما دفعهم للتفكير والحيرة فى اختيار الإجابات و«تشغيل مخهم» بدلا من الحفظ والتلقين والتكرار.

وأكد أولياء الأمور أن التابلت حين يتم توزيعه سيقضى على التسريب نهائيا لاختلاف الامتحانات بين المدارس، ولن يكون هناك مجال للغش.

فيما قالت عبير أحمد، مؤسس حملة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، إن أول امتحان تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى فى نظام الثانوية التراكمية الجديدة، والذى بدأ 13 يناير الحالى وانتهى الخميس 24 يناير، شهد العديد من السلبيات التى أفسدت إيجابياته، وأثارت غضب أولياء الأمور. وأضافت أحمد لـ«المصرى اليوم» أن جميع الامتحانات تم تسريبها قبل انعقاد امتحان كل مادة بيوم واثنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما يثبت بالدليل القاطع فشل وزارة التعليم والمديريات التعليمية فى تأمين الامتحانات.

وأوضحت أن عددا كبيرا من الطلاب اضطروا لحل الامتحان المسرب قبل انعقاده بيوم من خلال الاستعانة بالمدرس الخصوصى، وعند دخول الامتحان تتم الإجابة عليه خلال 10 دقايق، بعد تدوين الإجابات داخل الكتاب المدرسى.