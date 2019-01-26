شكرا لقرائتكم خبر عن معارضون: الأسئلة تغيرت وبقت عناصر التعليم كما هى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الامتحانات التجريبية «كارثة»، كما وصفها الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، مبررا ذلك بأن الأصل كان تطبيق التجربة على عينة محددة مثل مدرسة بكل محافظة قبل التعميم.

أما الأوبن بوك، فهو ليس نظام امتحان فقط، لكنه نظام تعليمى قائم على الفهم وليس الحفظ، وبالتالى يتحول المدرس لمحاور ومناقش ومرشد ويقوم الطلاب بالبحث عن المعلومة وتفنيدها، ويجب استخدام الموسوعات والمراجع العلمية وفقا للموضوعات المدرسية، وليس الكتاب المدرسى بشكله الحالى، مع ضرورة تنفيذ الأنشطة وكتابة المقالات وإجراء الأبحاث، ولكن ما يحدث حاليا هو تغيير نمط الأسئلة فقط مع الإبقاء على عناصر العملية التعليمية دون تطوير، ويمكن اعتباره تسريبا وغشا ونقلا للإجابات حرفيا من الكتاب المدرسى.

ويرى الدكتور مجدى العدوى، الخبير التربوى، وعميد كلية التربية النوعية السابق بجامعة عين شمس، أننا نحتاج وقتا كبيرا لتقييم هذه التجربة، لأن الغاية من الامتحانات قياس مستوى الطالب وقدرته على الفهم، ولكن كثرة الامتحانات تربك الطلاب وتشتتهم وتبدد جهد الطالب والمعلم، بجانب التكلفة الباهظة التى تتكلفها الوزارة فى إدارة هذه الامتحانات، والأفضل عقد تقييم دورى شامل شهريًا للطالب على المستوى المدرسى يقيس التزامه وحضوره وفهمه، بدلا من إجراء امتحانات قياس فاشلة لا تطبق المعايير التربوية الإحصائية، فلا يوجد توزيع نسبى صحيح والذى يمثل 68% فى المنتصف و16% على الأطراف، وهو ما لا يحدث على الإطلاق، ما يؤكد أن معايير الامتحانات غير دقيقة.