شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 26/1/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، وشديد البرودة ليلاً.



حالة الطقس اليوم فى مصر حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.



الطقس فى الأردن الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتُصبح اعلى من مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بـ6-7 درجات مئوية.

ويكون الطقس أدفأ من المُعتاد نسبةً لهذا الوقت من العام في مُختلف مناطق المملكة.

وتظهر السُحب على ارتفاعات مختلفة في أقصى المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتتهيأ معها الفرصة لهطول زخات محلية رعدية من المطر، ربما تطال منطقة إقليم العقبة.

وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السُرعة، تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد لتثير الغبار.

في خليج العقبة: - الرياح: متغيرة الاتجاهات خفيفة الى مُعتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً نسبياً عُموماً.

وتظهر السُحُب على ارتفاعات مُختلفة لا سيّما في مناطق جنوب المملكة، ويُحتمل هُطول زخات محلية رعدية من الأمطار في أقصى المنطقة الجنوبية، ربما تطال منطقة إقليم العقبة.



الطقس فى فلسطين الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صاف، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.