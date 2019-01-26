شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: مشروعات الوزارة تتوافق مع مبادرة "حياة كريمة" وتراعى البعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، إن مشروعات وزارة البيئة دائمًا ما تراعى البُعد البيئى والاقتصادى والاجتماعى، لتحقيق التنمية المستدامة فى كل منها، مؤكدًا أن ذلك يتسق تمامًا مع الهدف المرجو من الحملة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخاصة بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

وأوضح صلاح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروعات البيئة فى المحميات الطبيعية، على سبيل المثال، تعمل على دمج السكان المحليين فى هذه المشروعات للاستفادة منها، بجانب التنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء ووزارة الزراعة فيما يخص صيد سمك الشعور فى التوقيتات التى يتم فيها تكاثر هذه الأسماك للحفاظ على هذه الثروة، وعدم تضرر الصيادين الذين يمتنعوا شهرين عن الصيد، وإيجاد حلول لدعمهم ماديًا، وهو نوع من أنواع مراعاة البعد الاجتماعى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.