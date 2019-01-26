شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة" يتدخل لحماية "طفل البلكونة" المتداول عبر صفحات التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المجلس القومى للطفولة والامومة، اليوم، ببلاغ للسيد النائب العام، فى واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعي " لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدي الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل ( 16000 ) سجل البلاغ رقم ( 150046 ) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلاكونة" لفتح باب الشقة المغلقة نظرا لأن السيدة فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ و إستغاثة الطفل " بأنه لا يستطيع وسيقع " وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.

وأشارت "العشماوي" إلى أنه حرصاً علي مستقبل الطفل ولوقف الإنتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذة الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب السيد النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.

وأكدت "العشماوي" على أن المجلس يتابع على مدار الـ 24 ساعة، ويرصد أى إنتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليتدخل على الفور لحماية أى طفل معرض للخطر.