شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جناح السيرة النبوية العالمى بمعرض القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم الجمعة، معرض السنة النبوية العالمى، المعرض الحضاري العالمي للتعريف الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه عبر أحدث الأساليب والتقنيات. حضر الافتتاح، وزيرالأوقاف الدكتور محمد مختارجمعة، ووكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف بمقر الجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولي، والذى يضم عدد من إصدارات معرض السيرة النبوية ومنها السيرةالنبوية في دقائق باللغات العالمية وعدد من المؤلفات العلمية المتخصصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من المعروضات.











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