أخبار مصر

افتتاح جناح السيرة النبوية العالمى بمعرض القاهرة الدولى

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح جناح السيرة النبوية العالمى بمعرض القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم الجمعة، معرض السنة النبوية العالمى، المعرض الحضاري العالمي للتعريف الشامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه عبر أحدث الأساليب والتقنيات.

 

حضر الافتتاح، وزيرالأوقاف الدكتور محمد مختارجمعة، ووكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف السيد محمود الشريف بمقر الجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولي، والذى يضم عدد من إصدارات معرض السيرة النبوية ومنها السيرةالنبوية في دقائق باللغات العالمية وعدد من المؤلفات العلمية المتخصصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من المعروضات.

 

 

72027-46-1-1
 

 

 

5e0f4a72-fc83-4536-9f15-535ea8e1ee48

 


31cee31b-b034-477d-a81c-023d54981cd0

 


76f0789d-ada1-40d7-8bd8-8de52ae650f4

 


69969-52-2

 

 

 

70252-65-1

 


a00765e5-c83c-4c16-880a-028e59f755a8

 

 

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح جناح السيرة النبوية العالمى بمعرض القاهرة الدولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى