شكرا لقرائتكم خبر عن شباب افريقيا في زيارة إلي العاصمة الإدارية الجديدة ..ويشاركون في احتفالية الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الشباب الافريقي من أبناء الجاليات الافريقية والدارسين في الجامعات المصرية والأزهر الشريف والاذاعيين الافارقة من الاذاعات الموجهة، وذلك من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، بزيارة إلي العاصمة الإدارية الجديدة ، اليوم الجمعة ، لأول مرة للتعرف علي الإنجازات التي تم تحقيقها داخل العاصمة الإدارية المصرية الجديدة . وشهد الشباب الافريقي عمليات البناء الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بالاضافة إلي اداء صلاة الجمعة بمسجد الفتاح العليم والذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية الشهر الجاري. والتقي الدكتور اشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة بالشباب الافارقة المشاركين في الزيارة، مؤكدا علي اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب الافارقة علي كافة المستويات. كما شارك شباب افريقيا في الاحتفالية الكبري التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة ذكري ٢٥ يناير وأعياد الشرطة ، وشهدوا الفقرات الفنية والاستعراضية لطلائع المحافظات، بالاضافة الي الاستمتاع بالفقرات الغنائية لاوركسترا وزارة الشباب والرياضة. يذكر ان الشباب الافريقي المشارك من دول اثيوبيا، تشاد، رواندا، بوروندي، تنزانيا، الصومال، افريقيا الوسطى، مالي، الكونغو الديمقراطية، كوت دي ڤوار، مالاوي، نيجيريا ، السودان، بالاضافة إلي توجو.

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