شكرا لقرائتكم خبر عن أمومة بلا رحمة.. شاهد صراخ طفل دفعته أمه لتسلق البلكونة بعد نسيان المفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لأم أنتزعت الرحمة من قلبها، وكادت أن تضحى بحياة ابنها.

وأظهر مقطع الفيديو، طفلاً متعلقاً من نافذة إحدى البنايات، وتحاول أمه الدفع به لتسلق "بلكونة" شقتهم، لفتحها بعد أن أغلقت الشقة وتم ترك المفتاح بداخلها.

الطفل ظل يصرخ مرتعداً ومتوسلاً لوالدته بأنه لا يستطيع التسلق، إلا أنها كانت مصرة على الدفع به فى مشهد مرعب.

ولولا أن صرخات الطفل دفعت بعض الجيران لتوجيه التوبيخ للأم، لم تكن لتتراجع عن الدفع بطفلها إلى الموت.

وبعدما خضعت الأم لتحذيرات الجيران وأدخلت ابنها من شرفة الشقة المجاروة لشقتها، انهالت عليه ضرباً لتوبيخه على نسيان المفتاح بالداخل.