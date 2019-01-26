شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلة الرابعة للخطوط الكورية تصل مطار القاهرة بعد انقطاع 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، الرحلة الرابعة للخطوط الكورية قادمة من سيول، بعد انقطاع دام 4 سنوات.

وحرصت فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي على تخصيص فريق لسرعة إنهاء إجراءات وصول الركاب وتسهيل إجراءات خروجهم.

وتم استقبالها فى صالة الوصول الدولى رقم 3 بمبنى الركاب رقم (1)، من قبل لفيف من قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى وقيادات من وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحى وفريق من العلاقات العامة للترحيب بالسائحين الكوريين وتم استقبالهم بالهدايا التذكارية، بناءا على توجيهات اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.

وتعد هذه الرحلة رابع رحلة رحلات شارتر لعدد من الأفواج السياحية الكورية بين مطارى سول والقاهرة بواقع رحلة أسبوعيا خلال شهرى يناير وفبراير من هذا العام وكبداية لعودة رحلات الخطوط الكورية لمطار القاهرة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى بالتنسيق بين وزارتى السياحة والطيران لتنشيط السياحة المصرية.