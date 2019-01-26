شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. والدة الشهيد إسلام مشهور تتحدث عن بطولات نجلها بـ"سيرة شهيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت سوزان عبد الحميد، والدة الشهيد الرائد إسلام محمد مشهور، كواليس وتفاصيل جديدة عن نجلها البطل الشهيد، مشيرة إلى أنها فى الأسبوع الذى سبق استشهاد ابنها شعرت بأن شيئًا يخنقها، ولكنها لم تكن تعلم سر ذلك حتى استشهاده.

وقالت خلال الفيلم الوثائقى "سيرة الشهيد" المُذاع عبر شاشة "on e": "ابنى نزل الشغل يوم الأربعاء، وكنت متعودة إنه يرجع يخبط على باب البيت ظهر يوم الخميس، لكن مرجعش بعدها تانى".

وأوضح، أن نجلها الشهد قدم على كلية الشرطة واستطاع اجتياز الاختبارات ودخل الأمن العام لمدة عامين، ولكنه ترشح للعمليات الخاصة بالأمن المركزى، وكان محبًا لخدمة وطنه وأهله كثيرًا.

وعرضت قناة "ON E" الفيلم الوثائقى "سيرة شهيد" من إنتاج إعلام المصريين، يتناول سيرة مجموعة من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر، من بينهم شهداء من القوات المسلحة والشرطة، وكذلك شهداء من المدنيين مثل أحداث مسجد الروضة.

وشهد الفيلم الوثائقى سرد الموضوع عبر أمهات الشهداء، باعتبارهن أكثر الناس قربًا من أبنائهم وأكثرهم اطلاعًا على الأحداث، كما عرض الفيلم لقطات التدريب القاسية التى يتلقاها الطلاب داخل أكاديمية الشرطة، وبالكليات العسكرية، وفى معسكرات تدريب القوات المسلحة، و سجل الفيلم لقاءات مع أهالى الشهداء لرصد ملامح عن حياتهم الخاصة.

ويؤكد الفيلم أن يوم 25 يناير يومًا خالدًا فى تاريخ مصر، فهو اليوم الذى كان شاهدًا على شجاعة رجال الشرطة المصرية، حينما رفضوا تسليم محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، فرغم قلة إمكانياتهم، وقتها، إلا أن رجال الشرطة رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى، فسقط العديد من الشهداء، ووقع مئات الجرحى.