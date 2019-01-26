كاميرات مراقبة بمحيط الإغلاق الجزئى لمحور 26 يوليو منعًا للزحام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة الكاميرات المنتشرة بمحيط إغلاق محور 26 يوليو، بسبب إجراء صيانة الفواصل العرضية الخاصة بنطاق محافظة الجيزة، منعًا لظهور أية كثافات مرورية بالمنطقة أثناء إجراء تلك الأعمال وسط انتشار الخدمات المرورية. ويجرى خلال عملية الغلق الجزئى لمطلع ومنزل المحور بشارع السودان ومطلع ميدان لبنان، إصلاحات وأعمال تطوير تستمر حتى يوم الأحد الموافق 27 يناير الجارى الساعة 5 صباحاً، على أن يكون العمل على مرحلتين، مع ترك حارة مرورية، وانتشار الخدمات مع مراقبة غرف العمليات لحركة السيارات على مدار كافة الأعمال.

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