شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. التعليم: تصحيح امتحانات أولى ثانوى التجريبية مستمر حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الدكتور سامح فريد وزير الصحة الأسبق لـ ”الخليج 365”: المصريين ليس لديهم الوعى اللازم للوقاية من الأمراض.. الحملة ضد البلهارسيا فى السيتينات سبب انتشار فيروس سى.. المستقبل مخيف للبشرية والوقاية توفر العلاج

وزارة التربية والتعليم:

التعليم: تصحيح امتحانات أولى ثانوى التجريبية مستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى

"التعليم" تعلن نماذج امتحانات الدمج لطلاب الثانوية العامة على موقعها

وزارة التموين:

وزير التموين: نستورد 97% من احتياجاتنا من الزيوت

وزارة التموين تعلن صرف 95% من مقررات يناير حتى الآن

وزارة النقل:

صور.. وزير النقل يتابع انتظام الخدمة بخط "23 يوليو/شبين القناطر" للسكك الحديدية

"النقل" تدرس تركيب ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا بمحطات الكثافة العالية

"السكة الحديد" تدرس تسجيل بيانات الراكب على التذكرة لمنع بيعها بالسوق السوداء.. أشرف رسلان: نتفاوض مع شركة ايطالية لتعديل برنامج الحجز ليسمح بهذه الخاصية.. ونعتزم زيادة نسب المقاعد المطروح للحجز عبر الإنترنت

وزارة الزراعة:

"صور".. الزراعة: ضبط 106 أطنان لحوم فاسدة فى حملات تفتيش بـ 22 محافظة

"الزراعة" تجهز حملة قومية للقمح لزيادة الإنتاج وتدقيق المساحات المنزرعة

"إنفلونزا الطيور تحت السيطرة".. الزراعة تواجه الفيروس بـ50 مليون جرعة تحصين.. لجان مكثفة بمزارع وأسواق الدواجن بحثًا عن عترات جديدة.. والخدمات البيطرية: نواصل سحب العينات والتقصى بقرى الطيور المهاجرة بالمحافظات

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى: استحداث برامج تطبيقية جديدة بالجامعات لدعم التعليم التقنى

رئيس جامعة القاهرة: 135حالة غش بالامتحانات.. وغدا بدء إجازة نصف العام

وزارة الإسكان:

غدا.. انطلاق فعاليات البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2019 بمدينة العاشر