شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "مباشر قطر": الأمن اليمنى يفضح تميم أمام العالم ويحبط شحنة أسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير بثته قناة "مباشر قطر" من جرائم تنظيم الحمدين الذى يحاول تخريب المنطقة العربية من خلال قيادات الإرهاب التى تعمل لصالحه، وكان آخر هذه العمليات إرسال شحنة أسلحة إلى مناطق النزاع باليمن من أجل زيادة رقعة الخراب بالمنطقة العربية.

وأكد التقرير أن جرائم النظام القطرى تنكشف للعلن يوماً بعد يوم، سواء على المستوى الدولى أو الإقليمى، فجرائم تنظيم الحمدين فى اليمن خير شاهد على أنه انسلخ من عروبته تماما، وبات مطية للسلطان العثمانى الجديد رجب طيب أردوغان ونظام الملالى فى إيران.

وتابع التقرير: "قوات الأمن بمحافظة المهرة ألقت القبض على عدد 3 مركبات من نوع بيك أب تابعة لأشخاص من أبناء المحافظة محملة بأسلحة بنادق كلاشن كوف، آر بى جى لتسليمها إلى على الحريزى الوكيل السابق لمحافظة المهرة.

وبحسب التقرير فإن التحقيقات أثبتت أن هذه الأسلحة قادمة من قطر ويتم تجميعها فى مدينة صلالة بسلطنة عمان وينسق "الحريزى" مع شخص قطرى من أصل يمنى، محذراً من استغلال أراضى سلطنة عمان فى الأعمال الإرهابية وعبث أيادى الإرهاب القطرية.