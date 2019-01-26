شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، وشديد البرودة ليلاً.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية. أما عن حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 09 22

دمنهور 09 21

الإسكندرية 08 21

بلطيم 10 22

مطروح 11 18

السلوم 11 19

سيوة 10 23

بورسعيد 10 23

دمياط 11 22

الزقازيق 07 24

الإسماعيلية 08 23

السويس 12 23

العريش 08 26

رفح 07 25

رأس سدر 13 25

نخل 04 25

نويبع 14 26

طابا 12 24

كاترين 05 20

الطور 14 25

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 13 26

مرسى علم 18 26

الفيوم 09 24

بني سويف 09 24

المنيا 07 25

أسيوط 09 26

سوهاج 12 26

قنا 13 27

الأقصر 11 28

أسوان 14 31

أبوسمبل 15 32

الوادي الجديد 05 28

شلاتين 16 28

أبو رماد 15 27

رأس حدربة 18 26

حلايب 20 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 34

المدينة 19 32

الرياض 18 29

المنامة 19 24

أبوظبي 18 28

الدوحة 18 27

الكويت 13 22

دمشق 02 16

بيروت 14 22

عمان 07 19

القدس 07 18

غزة 10 25

بغداد 13 22

مسقط 21 27

صنعاء 07 25

الخرطوم 22 39

طرابلس 10 13

تونس 08 14

الجزائر 07 14

الرباط 10 19

نواكشوط 17 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 09

إسطنبول 07 14

إسلام آباد 01 16

نيودلهي 05 19

جاكرتا 25 30

بكين 05- 05

كوالامبور 24 35

طوكيو 01 08

أثينا 06 14

روما 01 11

باريس 04 08

مدريد 06 15

برلين 03- 02-

لندن 05 09

مونتريال 18- 03-

موسكو 18- 11-

نيويورك 07- 02

واشنطن 05- 04