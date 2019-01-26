حوادث الأسبوع | 5 جرائم أسرية والسر "حواء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الأسبوع الماضي محاكمات عدة شغلت الرأي العام، وجرائم تقشعر لها الأبدان، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفاً ما بين ذبح طفل على يد والدته داخل فندق بوسط العاصمة، ومقتل فتاة على يد 5 من أقاربها بالدقهلية، وحل لغز مقتل فتاتين عُثر على جثتيهما عاريتين أسفل كوبري بهتيم، ومصرع أسرة كاملة في أكتوبر.

وتحمل السطور التالية أبرز تلك الجرائم التي رصدها الخليج 365 خلال أسبوع..

"قطعوا الجثة وشوهوها"

كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، تفاصيل ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفلة ومقتلها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص، بسبب وجود خلافات عائلية بين الجناة، ووالد المجني عليها.

جريمة أولاد العم

أمرت النيابة العامة بمركز بلقاس، بحبس 5 منهم 3 أشقاء، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بقتل ابنة ابن عمهم، التي عثر جثتها مربوطة تنهشها الكلاب مقطوعة الأعضاء التناسلية بعد 3 أسابيع من اختفائها، بقرية 20 البقعة بمركز الستاموني.

حفل إباحي ومسكرات

كشفت أجهزة الأمن في القليوبية غموض مقتل فتاتين في شبرا الخيمة، بعد أن عثر على جثتيهما عاريتين أسفل كوبري بهتيم وسط الزراعات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

"4 جثث في الصالة وبقايا رنجة"

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبدالتواب، نائب مدير مباحث الجيزة، إلى ملابسات العثور على جثامين 4 من أسرة واحدة داخل شقة بأكتوبر.

"عروس كرداسة"

لم تكمل عامها الأول في عش الزوجية حتى عرفت الخلافات طريقها لتفرق بينها وبين زوجها الذي يكبرها بنحو 9 سنوات، مهددة استمرار رحلة تعاهدا على السير فيها معا، إلا أنه مع تفاقم الأمور قررت الزوجة الاستعانة بخدمات والدها العجوز، دون أن تدري بأن قرارها سينهي حياة الزوج ويزج بالأب خلف القضبان.

قتلاه ووزعا جثته على القليوبية والجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة لشاب مقسمة إلى أجزاء وملقاه في ترعتين بالقليوبية والجيزة، وتبين أن صاحب مخبز وابنته استدرجا كهربائي من حلوان إلى حدائق القبة بالقاهرة، وقتلاه وقطعا جثته، ثم تخلصا منها، بسبب خلافات سابقة.

جريمة في فندق وسط البلد

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهمة بذبح طفلها "4 سنوات" داخل فندق شهير بوسط البلد.

9 أشهر حمل كاذب انتهت بجريمة

طوال 6 سنوات لم يعرف اليأس طريقه إلى العامل البسيط، تشبثه بالحلم لم يتزعزع، سماع كلمة "بابا" من فلذة كبد من صلبه لم يفارق مخيلته أبدًا، دون أن يدري بأنه سيُفيق على كابوس قاسٍ فقد معه الوريث الشرعي وزوجته في آن.