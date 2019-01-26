"أبوشقة": الوفد سيظل بيت الوطنية المنحاز لمصلحة الوطن والمواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

رحب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بالحضور في بيت الأمة، على هامش الاحتفال بتكريم الأفضل رياضيًا في 2018 في مصر والوطن العربية، قائلًا: "بيت الوطنية، سيظل دائمًا ينحاز ويقف ويُدافع عن مصلحة الوطن والمواطن في الأمة العربية".

وقدم "أبوشقة" تحية ليعقوب السعدي، قائلًا: "يُمثل حضوره اليوم رسالة ذات بلاغات كبرى، وهي أن مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، على قلب وفكر وإرادة رجل واحد من أجل الأمة العربية وليس مصر أو الإمارات فحسب، وبهذه المناسبة، لا ننسى الدور الكبير للراحل الشيخ زايد، في وقوفه دائمًا مساندًا لمصر وللأمة العربية".

وأكد رئيس حزب الوفد، أن 6 أكتوبر بها حي كامل ومنشآت ومؤسسات تحمل هذا الاسم الخالد، لرجل وطني خالد في ضمير ذمة المصريين والأمة العربية، وكذلك الشيخ محمد بن زايد الذي يُمثل نموذجًا، واستمرارًا للمسيرة التي قطعها والده، فتحية باسم الوفد والوفديين لهذا الخلف العظيم.

وأضاف، هذا العام 2019، تتزامن فيه حديثن جليلين، الأول هو ما سنحتفل به المصريين جميعًا وليس الوفد فقط، وهو الاحتفال بذكرى مئوية ثورة 1919، فهي ليست ملكًا لحزب الوفد فقط، لكن هذا الحزب ولد من رحم هذه الثورة ومازال يحمل مبادئها وحماية الوطن والمواطن تحت شعار الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة، الهلال الذي يحتضن الصليب، سنكون أمام احتفال لابد أن نقف وندعم ونرعاه بكل قوة، هو بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي نجاحها يُمثل نجاحًا للأمنة العربية، ولابد أن تتكاتف كل الجهود المادية والمعنوية لنجاح تنظيمها.

لايفوتني أننا وفي ذكرى اليوم ثورة 25 يناير وعيد الشرطة لا يمكن أن ننسى الزعيم الراحل فؤاد باشا سراج الدين الذي كان وزيرًا للداخلية وقتها، وفتح مخازن السلاح، للفدائيين، وكانت مبادئه الدفاع عن كرامة واستقلال الإرادة وشرف المواطن المصري.

ودعا أبوشقة الحضور للوقوف دقيقة حدادًا وتكريمًا لشهداء مصر الذين استشهدوا من أجل أن تبقى مصر وكرامة المواطن، ضحوا بدمائهم وأرواحهم دفاعًا عن تراب هذا الوطن وأبنائه واستقلاله، حماية لما كان مدبر لمصر في أن تسقط في ذلك المستنقع الذي سقطت فيه دول كثير، لكن إرادة مصر والمصرييين وخبرتهم السياسية وصلابتهم التي تمتد إلى 7 ألاف عام استطاعت أن تسقط هذا المخطط بصلابة القوات المسلحة والشرطة المصرية في هذا الشأن.

وتابع: من هذا المنطلق أؤكد ان حزب الوفد سيكون داعمًا ومناصرًا للرياضة والرياضيين ولشباب مصر، وليس شباب الوفد فحسب.

وأعلن "أبوشقة" عن انطلاق ماراثون يوم 2 فبراير القادم، ينطلق من أمام جامعة القاهرة في عرس رياضي وإشارة إلى أن الوفد لا يقف عند العمل السياسي فقط ولكن جميع الأنشطة ويدعم الرياضة والشباب.

ويشهد مقر حزب الوفد الرئيسي، انطلاق حفل تكريم الفائزين في استطلاع الأفضل رياضيًا 2018 في مصر والوطن العربي، والذي نظمته لجنة الرياضة بالحزب وجريدة وبوابة "الوفد" الإلكترونية تحت شعار "ليلة فى حب المعلق الرياضى المرحوم محمد السباعى"، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا والقيادات الوفدية، لتسليم الدروع للفائزين من اللاعبين والإعلاميين والمدربين والنقاد والإداريين فى مجال الرياضة بحضور كوكبة من نجوم الرياضة والمجتمع.