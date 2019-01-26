سفير غينيا: مصر دولة كبيرة وهي محرك وقاطرة القارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال سفير غينيا لدى مصر "سوريبا كامارا" إن مصر دولة أفريقية كبيرة وإنها محرك القارة الأفريقية وهي قاطرة القارة السمراء ، وإن رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019 سيجعلها تضع كافة خبراتها وقدراتها لخدمة القارة في كافة المجالات.

وأضاف السفير كامارا ـ في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة ، في ختام فعاليات ندوة (التنوع الثقافي الأفريقي .. ثقافة غينيا)، التي عقدت على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب- إن غينيا استقبلت نبأ إستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، ببالغ السعادة وارتياح ، لأن مصر دولة كبيرة في مجال كرة القدم ، ولطالما نجحت في تنظيم أحداث ضخمة، مؤكدًا أن لديهم يقينا بأن هذه البطولة ستشهد نجاحا كبيرا لما تملكه مصر من بنية تحتية جاهزة لاستقبال هذا الحدث العظيم.

وتابع أن غينيا ستشارك في هذه البطولة وأنه يأمل في أن يواجه فريق بلاده المنتخب المصري في نهائي البطولة، وأن حكومة بلاده تعمل حاليا على وضع برنامج بهذا الشأن ، وأن هناك مشاورات مع وزير الرياضة في غينيا لإنهاء الترتيبات اللازمة.

وأعلن أن سانوسي بانتاما صو وزير الثقافة والرياضة والتراث التاريخي الغيني سيبرم اتفاقا ثقافيا مع وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، مشيرًا الى أن هذا الاتفاق سيتيح فتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي بين البلدين.

وأكد السفير الغيني أن هناك اتفاق آخر سيبرم في مجال الإعلام بين وزارة الاتصالات في غينيا ووزارة الإعلام في مصر، ووصف هذا الاتفاق ب "الهام للغاية" لكونه سيعزز التعاون الثقافي الثنائي وسيمهد الطريق أمام معرفة الثقافتين.

وأشار إلى مذكرة التفاهم التي ستبرم بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية في غينيا ، كما يوجد مشروع اتفاق بين متحف الحضارة المصرية والمتحف الوطني بغينيا.

وقال إن بلاده ترغب في الاستفادة من خبرة مصر العريقة في مجال السياحة وضرورة تبادل الخبرات في هذا المجال ، وطالب بعقد لقاء مع وزيرة السياحة المصرية من أجل التوصل إلى تعاون مشترك يسمح بالاستفادة من خبرات مصر ومواقعها السياحية وأيضا استقبال المصريين في غينيا.

وأعلن أنه تواصل مع وزير الثقافة الغيني الذي يعمل حاليا على ارسال فرقة فنية ثقافية للمشاركة في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الذي سيطلق نسخته الأولى بالقاهرة من 5 حتى 9 فبراير القادم.

وشدد على ضرورة وجود اتصال بين الجانبين مما سيسهم في تعزيز الثقافة الغينية بشكل خاص والثقافة الأفريقية بشكل عام مع مصر، وذلك من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسهل وسيلة الاتصال، منوها بأن بلاده تتمتع بمنتجعات سياحية وتاريخية وغابات وجبال، مشددًا على ضرورة التعاون مع وزارة السياحة المصرية.

وتعد غينيا مقصدًا سياحيا لتمتعها بشواطئ خلابة ومواقع تاريخية وموسيقى وأكلات غينية شهية ويبلغ تعداد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة.

يذكر أن فرق الموسيقي الغينية شاركت في مهرجان الطبول الأفريقي الذي أقيم في قلعة صلاح الدين بالقاهرة العام الماضي.​